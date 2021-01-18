В Чехии откроются магазины с канцтоварами, а также детской одеждой и обувью

ПРАГА, 18 января. /ТАСС/. Правительство Чехии разрешило возобновить со вторника работу магазинов канцтоваров, а также торгующих одеждой и обувью для детей. Об этом сообщил журналистам в понедельник по итогам заседания кабмина вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек.

"Правительство приняло решение со вторника расширить [утвержденный ранее] список магазинов [которые работают в период действующих в стране жестких социальных ограничений из-за коронавируса]. Разрешается торговля канцтоварами, а также детской одеждой и обувью", - сказал вице-премьер.

Эпидемическая ситуация в Чехии, по словам Гавличека, остается сложной, в стране много госпитализированных больных с коронавирусом. Ограничительные меры будут действовать, пока властям не удастся взять под контроль распространение инфекции.

Чешское правительство в понедельник одобрило предложение Минздрава продлить в стране действующий с 5 октября режим чрезвычайной ситуации до 21 февраля. Кабмин обратится в нижнюю палату парламента республики с просьбой утвердить эту инициативу. Ожидается, что депутаты рассмотрят ее в предстоящий четверг.

Ситуация с коронавирусом

В Чехии общее число заразившихся коронавирусом за время эпидемии составило 891 852. От инфекции умерли 14 449 жителей республики. На данный момент в стране, население которой составляет 10,71 млн, лечение проходят 144 957 инфицированных. Госпитализированы 6 330 больных, из которых 1 081 находится в тяжелом состоянии. Медики подтвердили появление на национальной территории "британского" штамма вируса, который распространяется значительной быстрее обычного.

В Чехии сохраняются масочный режим и жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. На нарушителей накладываются штрафы. Максимальная сумма штрафа для физических лиц составляет 50 тыс. крон (примерно €1,9 тыс.), для юридических - 3 млн крон (около €115 тыс.). Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.