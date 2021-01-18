Лидеры 20 стран обсудят уроки пандемии на онлайн-встрече Всемирного экономического форума

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Лидеры двух десятков государств, в том числе Китая, Индии, Японии, Франции, Германии, Италии, Республики Корея и ЮАР, примут участие в запланированном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) на 25-29 января мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня". Как сообщили в понедельник в Женеве организаторы онлайн-встречи, в рамках главной темы дискуссии "Ключевой год для восстановления доверия" состоится обсуждение "новой глобальной ситуации", связанной с пандемией коронавируса.

Всего в предстоящем мероприятии предполагается участие более 1,5 тыс. человек из более 70 стран. Помимо глав государств и правительств, это руководители международных организаций, включая ООН и ее структурные подразделения, а также лидеры мирового бизнеса. "В контексте пандемии COVID-19 в мире растет потребность в перезагрузке приоритетов и становится все более настоятельной срочность реформирования систем, - заявил председатель и основатель ВЭФ Клаус Шваб. "Восстановление доверия и расширение международного сотрудничества исключительно важны для содействия инновационным и смелым решениям в целях прекращения пандемии и поддержки прочного восстановления", - подчеркнул он. Шваб назвал предстоящую ондайн-дискуссию "уникальной", выразив уверенность, что она даст возможность руководителям мира политики и бизнеса изложить свое видение "наиболее важных вопросов нашего времени, таких как создание рабочих мест и защита окружающей среды".

В декабре 2020 года женевская штаб-квартира ВЭФ сообщила, что традиционно проходившая в швейцарском городе Давосе ежегодная встреча лидеров бизнеса и глобальной политики пройдет в 2021 году Сингапуре с 13 по 16 мая. Как сообщил исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк, организация также запланировала на 25-29 января 2021 года традиционную "давосскую неделю", которая будет проходить в онлайн-формате. Речь пойдет о "восстановлении доверия и разработке принципов, политики и партнерства". Кроме того, 6-7 апреля 2021 года ВЭФ проведет в Токио саммит на тему "глобального технологического управления".

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она проводит ежегодно в Давосе встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около 1000 крупных компаний и организаций.