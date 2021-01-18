В кабмине не поддержали полный запрет на ночную продажу алкоголя в многоквартирных домах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу Законодательного собрания Севастополя о запрете продажи алкоголя в многоквартирных домах в ночное время. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - указано в документе.

Законопроектом предлагается ограничить время розничной продажи алкогольной продукции на объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, с 23:00 до 10:00.

Как напомнили в правительстве, в прошлом году на федеральном уровне была запрещена продажа алкоголя в кафе площадью менее 20 кв. м, находящихся в многоквартирных домах. При этом субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения, в том числе полный запрет на продажу спиртосодержащей продукции в жилых домах, указывает комиссия.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 29 октября прошлого года. Правовое управление нижней палаты указало на несогласованность его положений с действующим законодательством, а также на необоснованность запрета именно с 23:00 до 10:00.