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Bloomberg: De Beers провела самое значительное за 10 лет повышение цен на алмазы

По данным агентства, этот шаг вызван более значительным, чем ожидалось, восстановительным ростом спроса на мировом рынке

ПРЕТОРИЯ, 18 января. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире производителей алмазов De Beers провел самое значительное за последние 10 лет повышение цен на свою продукцию. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в деловом мире.

По их словам, цены на необработанные алмазы подняты De Beers во время своей первой в этом году торговой сессии на 5%. Цены увеличены в первую очередь на камни массой 1 карат и больше.

Этот шаг, указывает Bloomberg, вызван более значительным, чем ожидалось, восстановительным ростом спроса на алмазы на мировом рынке. В начале нынешней пандемии объемы добычи алмазов De Beers резко упали из-за временного закрытия шахт на юге Африки. В результате, по словам экспертов, на ключевых рынках - Китае и США - сложилась нехватка алмазов.

Продажи необработанных алмазов De Beers с 2013 года проходят в Габороне. Ежегодно проводится в среднем 10 торговых сессий, на которые приглашается группа уполномоченных оптовых покупателей. Их насчитывается около 80. Пакетом акций De Beers в размере 85% владеет горнодобывающая корпорация Anglo American.

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