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Пандемия COVID-19

Председатель Еврогруппы связал восстановление экономики зоны евро с широкой вакцинацией

По прогнозам Еврокомиссии, спад ВВП ЕС в 2020 году составит порядка 7,5%

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Восстановление европейской экономики стало возможным в связи с началом вакцинации от коронавируса, стартовавшей в разных странах ЕС в декабре - январе. Об этом заявил в понедельник председатель Еврогруппы Паскаль Донохью на пресс-конференции по итогам видеоконференции Еврокомиссии.

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"Ситуация в экономике остается сложной. Однако сейчас мы видим свет в конце туннеля в связи с вакцинацией, проходящей по всей Европе. В то же время мы видим появление новых штаммов вируса, поэтому мы должны сохранять санитарные меры", - заявил он.

"Мы заем, что Еврокомиссия работает день и ночь, чтобы постараться предоставить ЕС как можно больше вакцины, чтобы ее получили граждане Евросоюза", - отметил Донохью, отказавшись при этом комментировать идею введения сертификатов вакцинации в ЕС, которая будет обсуждаться 21 января на видеоконференции лидеров сообщества.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, спад ВВП ЕС в 2020 году составит порядка 7,5%, перспективы восстановления в 2021 году пока остаются не ясны.

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