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В "Газпроме" заявили, что продолжат инвестиции в "Северный поток - 2"

В холдинге рассчитывают на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно завершиться, как только это станет возможным, всего проложено 2,3 тыс. км обеих веток, говорится в проспекте к размещению новых евробондов "Газпрома".

"Мы проложили более 2,3 тыс. км обеих веток газопровода в Балтийском море. Мы намерены завершить его строительство, как только это станет разумно возможным", - говорится в документе. Аналогичные надежды возлагаются и на ввод в эксплуатацию газопровода.

В документе говорится, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году. "Газпром" продолжит инвестиции в "Северный поток - 2" и в мощности по производству и транспортировке СПГ, сообщили в холдинге. В "Газпроме" также допустили негативное влияние конкурирующих проектов по поставке газа в Европу на свои экспортные газопроводы. 

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