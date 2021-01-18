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"Газпром" намерен вывести Бованенково в 2021 году на проектный уровень добычи

В компании уточнили, что максимальная годовая производственная мощность месторождения составит 115 млрд куб. м

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Крупнейшее на Ямале Бованенковское месторождение в течение этого года планируется вывести на проектный уровень добычи. Об этом говорится в меморандуме к новому выпуску бондов "Газпрома".

"Ожидается, что максимальная годовая производственная мощность месторождения в 115 млрд куб. м в сеноман-аптских залежах будет достигнута в период с 2021 года по 2022 год", - говорится в документе.

"Газпром" отмечает, что в 2018 году добыча газа на Бованенковском месторождении составила 87,4 млрд куб. м, в 2019 году - 96,3 млрд куб. м. Объем добычи газа на месторождении в 2020 год пока не раскрывался.

Ранее также планировалось вывести добычу на Бованенковском месторождении на проектный уровень к 2022 году. Таким образом, "Газпром" сохранил первоначальные планы разработки месторождения.

Начальные запасы газа на Бованенковском месторождении - 4,9 трлн куб. м. Проектный уровень добычи газа на этом месторождении - 115 млрд куб. м в год. В перспективе он должен увеличиться до 140 млрд куб. м в год за счет подключения неоком-юрских залежей.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что запасы Бованенковского месторождения настолько велики, что добыча будет вестись до 2128 года.

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