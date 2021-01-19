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Путин обсудит с Миллером газификацию регионов

Президент России проведет по видеосвязи встречу с главой "Газпрома"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли на встрече обсуждаться создание "Северного потока - 2", представитель Кремля сказал, что главной темой станет газификация российских регионов.

Ранее глава государства неоднократно обращал внимание на то, что уровень газификации регионов растет в России недостаточными темпами, и выражал недовольство этим. Президент говорил о необходимости ускорить процесс.

В июне прошлого года Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации субъектов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. Уровень газификации российских регионов должен достичь 83%. Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

Песков, в свою очередь, говорил о газификации как об одной из тем, которые волновали россиян в 2020 году. Он рассказывал, что во время подготовки последней большой пресс-конференции президента организаторы получили много вопросов по доведению газа до конечных потребителей, то есть по так называемой проблеме последней мили.

Предыдущая рабочая встреча Путина с главой "Газпрома" состоялась в сентябре 2020 года. На ней, в частности, обсуждались подготовка к осенне-зимнему периоду, газификация регионов, а также проект "Сила Сибири - 2".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГазпромПесков, Дмитрий СергеевичМиллер, Алексей Борисович
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