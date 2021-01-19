В СП заявили о невозможности объективно оценить достижение целей госпрограммы "Юстиция"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Счетная палата не может объективно оценить успешность достижения целей госпрограммы "Юстиция" из-за отсутствия в ней конкретных критериев показателей отношения общества к закону. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Счетной палаты РФ, госпрограмма нуждается в доработке.

"Ежегодное высокое выполнение плановых значений показателей госпрограммы "Юстиция", а также высокий уровень кассового исполнения расходов (до 99,9%) не могут объективно характеризовать успешность достижения целей госпрограммы и ее эффективность ввиду их крайне слабой взаимосвязи между собой и целями госпрограммы", - приводит пресс-служба слова аудитора Татьяны Блиновой, выступившей на коллегии.

В ходе анализа Счетная палата выявила ключевую проблему - отсутствие документов стратегического планирования, устанавливающих приоритеты и цели в сфере юстиции. Цели госпрограммы (преодоление правового нигилизма, развитие в обществе правовой модели поведения граждан, поддержание устойчивого уважения к закону) определены без первоначальных, промежуточных и конечных критериев или показателей уровня отношения общества к закону, а ожидаемые результаты не выражены количественно и качественно либо в виде конкретных событий, позволяющих оценить результаты реализации программы. Таким образом, результаты нельзя измерить. "В результате это усложняет оценку результатов их достижения и создает риск, что цели госпрограммы не будут реализованы к установленному сроку (к 2026 году)", - отметила Блинова.

Также в Счетной палате отметили, что полноценная система управления рисками госпрограммы с мерами их минимизациями не создана. Она описывает только основные виды рисков - нормативно-правовые и риски недофинансирования.

Присутствовавший на коллегии замминистра юстиции Али Алханов согласился с выводами Счетной палаты и сообщил о готовности министерства исправить все недочеты. "Министром уже даны поручения о детальной проработке целей в соответствии с миссией Минюста России и с учетом рекомендаций Счетной палаты. Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся вывести эффективность этой работы на более качественный уровень", - цитирует Алханова пресс-служба.