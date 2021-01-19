В Минэкономики ФРГ выразили сожаление о решении США ввести санкции против "Фортуны"

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ с сожалением восприняло решение Вашингтона о введении санкций против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявила в понедельник представитель Министерства экономики и энергетики Германии.

"Мы принимаем это к сведению с сожалением", - приводит ее слова агентство DPA. Представитель ведомства подтвердила информацию о том, что санкции нацелены против российского трубоукладчика.

В посольстве США в Берлине журналистам заявили, что "по-прежнему полны решимости предпринять все необходимые и соразмерные шаги для остановки "Северного потока - 2", который якобы "представляет угрозу национальным интересам европейских союзников".

В понедельник газета Handelsblatt сообщила о том, что уже во вторник правительство США введет санкции против судна "Фортуна" и его собственника - компании "КВТ-Рус". По ее информации, об этом американцы уведомили федеральное правительство ФРГ и других европейских партнеров. Как отмечает издание, тем самым впервые США не только угрожают санкциями по "Северному потоку - 2", но и в действительности вводят их.

Основой для решения США о санкциях является закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), в который американцы решили включить "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Документ был принят в США в 2017 году, он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. В Госдепе заявили, что "цель таких санкций - заставить Россию заплатить за свое злонамеренное поведение".

В декабре прошлого года новым владельцем "Фортуны" стало московское микропредприятие "КВТ-Рус". Ранее собственником баржи значилось ООО "Универсальная транспортная группа", которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.