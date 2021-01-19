Эксперты рассказали, что чаще всего рефинансируют россияне

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россияне чаще всего обращаются за рефинасированием потребительских кредитов и долгов по кредитным картам. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

Райффайзенбанк проанализировал более 25 тыс. заявок на рефинансирование из 43 городов РФ. Большинство из обратившихся хотели рефинансировать потребительский кредит. На втором месте - заявки на рефинансирование долга по кредитным картам. При этом больше всего кредитку хотят рефинансировать жители Перми, Томска и Калининграда.

А вот у жителей Москвы и Санкт-Петербурга на втором месте по популярности рефинансирование ипотеки. Так, 23% заявок на рефинсирование от жителей столицы и 13% от петербуржцев приходятся именно на ипотечный кредит.

"В прошлом году на фоне падающих ставок мы наблюдали активный спрос на рефинансирование. Оно по-прежнему актуально, поскольку это возможность облегчить финансовую нагрузку, рефинансировав кредиты на более выгодных условиях", - прокомментировал ТАСС результаты исследования руководитель направления по развитию потребительского кредитования Райффайзенбанка Иван Карпов.

При этом он отметил, что иногда рефинансировать кредит бывает даже невыгодно, особенно когда речь идет о почти погашенном займе. "Однако если кредит оформлен на длительный срок, если нужен новый кредит без повышения ежемесячных платежей или хочется объединить несколько кредитов от разных банков в один для удобства оплаты, сменить валюту кредита или снизить ежемесячный платеж без вреда для кредитной истории, то стоит подумать об этом финансовом инструменте", - добавил Карпов.

По итогам 2020 года рефинансирование стало самой популярной ипотечной программой Райффайзенбанка. Так, доля рефинансирования в выданных ипотеках банка составила 45%. В 2019 году на эту программу приходилось 41% сделок.