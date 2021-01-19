Родовая община и якутский колледж начнут совместное производство пельменей из оленины

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Совместное предприятие родовой кочевой общины "Турваургин" и Арктического колледжа народов Севера планирует начать производство полуфабрикатов из оленины, рыбы и северных дикоросов в Нижнеколымском районе (улусе) Якутии. Об этом ТАСС рассказала директор учебного заведения Елена Антипина.

"Мы зарегистрировали компанию "Турваургин и Ко", хотим получить статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) <…> Будем выпускать продукцию из оленины - пельмени, биточки, стейки. Из северной рыбы будем готовить котлеты, фарш, пельмени, филе из чира и щуки. Джемы и варенье будем делать из морошки, голубики и брусники. Все необходимое сырье будем выкупать у населения", - рассказала Антипина.

Совместное предприятие будет базироваться на специально выделенном районными властями земельном участке. Там планируется построить цех переработки и хранения готовой продукции. Для качественной переработки сырья и изготовления полуфабрикатов "Турваургин и Ко" намерена установить современное специализированное оборудование.

В Нижнеколымском районе разводят чукотскую породу северных домашних оленей, которая высоко ценится как мясная. Община "Турваургин" выпасает около 15 тыс. домашних северных оленей.

Компания планирует приобрести универсальный цех по переработке мяса и рыбы, а также рефрижераторные контейнеры для хранения продукции. "От производства остается много костей. И чтобы не выбрасывать, мы хотели бы также производить костную муку. Костная мука - это корм для собак, кроликов и свиней для домашних подворий", - отметила Антипина. Создание производства костной муки позволит наладить в районе пастушеское собаководство. "Это, в свою очередь, позволит восстановить численность оленегонных собак", - считает директор колледжа.

В планах предприятия - расширить географию поставок. Но для этого, по словам Антипиной, нужен транспорт. "Олени, кроме ягеля, травы и грибов, ничего не едят. И поэтому это чистейшее мясо, экологически чистая продукция, которая востребована в Якутске - есть много заявок. После покупки автомобиля мы могли бы доставлять заказы и в Якутск", - добавила она.

База для практики

Ранее Минвостокразвития РФ сообщало, что в 2021 году приступит к реформе системы образования в Арктике. По поручению президента России Владимира Путина в Арктике к 2035 году планируется создать 200 тыс. новых рабочих мест.

Новое предприятие намерено оформить статус резидента АЗРФ и получить налоговые послабления в течение пяти налоговых периодов. Поставкой, сбытом сырья и готовой продукции будет заниматься община "Турваургин", а студенты Арктического колледжа народов Севера будут проходить здесь учебную и производственную практики.

"В будущем студенты могут стать индивидуальными предпринимателями и самостоятельно открывать новые производства, а могут и трудоустроиться в нашу компанию", - считает Антипина.

Проект позволит колледжу оснастить мастерские современным оборудованием в соответствии со стандартами WorldSkills, повысить привлекательность на рынке образовательных услуг. "Есть предпосылки для развития колледжа и компетенций в сфере традиционного природопользования. В районе будут создаваться новые рабочие места", - уверена директор колледжа.

Доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственный службы, координатор экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников отметил, что такого рода инициативы необходимо поддерживать. "Очень важно в современных условиях обучение арктическому предпринимательству. Необходима реализация специальных образовательных программ для населения арктических районов, направленных на массовое обучение основам бизнеса, повышение финансовой и правовой грамотности", - считает эксперт.

О колледже

Арктический колледж народов Севера находится в якутском поселке Черский Нижнеколмыского района, который граничит с Чукоткой. В колледже можно получить специальности оленевода-механизатора, учителя начальных классов, педагога дополнительного образования, рыбака прибрежного лова, обработчика рыбы.

С 2015 года при колледже идет подготовка технологов по переработке сельскохозяйственной продукции. С этого же времени при колледже работает учебный комбинат, где студенты и преподаватели выпускают собственную продукцию. Колледж проводит обучение для оленеводов в других районах. Практике молодых студентов учат непосредственно на местах - в кочевых родовых общинах и кооперативах.

Учебное заведение расширяет географию охвата учащихся и внедряет в образовательный процесс международные стандарты подготовки кадров. Колледж сотрудничает с Университетом Арктики - международной сетью университетов, колледжей, научно-исследовательских институтов и других организаций, занимающихся вопросами образования и науки на Севере.