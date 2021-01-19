ЦБ намерен развивать институт информаторов для защиты прав потребителей финуслуг

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность развития института информаторов, который позволит сотрудникам финансовых организаций сообщать о том, что их компании нарушают права потребителей. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад "Направления защиты прав потребителей финуслуг".

Как пояснили изданию в пресс-службе ЦБ РФ, для создания сервиса был проанализирован опыт зарубежных регуляторов, получающих "сведения о нарушении прав граждан от лиц, которые в силу служебных обязанностей либо по иному основанию располагают информацией о фактических или потенциальных нарушениях прав потребителей финансовых услуг финансовыми организациями". Сейчас Банк России апробирует аналогичный механизм для повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ.

Сервис полностью анонимный, поэтому информаторы могут не опасаться ответных действий со стороны своих работодателей, отмечает издание. "Подобные обращения могут стать для Банка России важным источником информации о деятельности финансовых организаций в сфере оказания розничных услуг. В частности, о некорректных практиках продаж: навязывании финансовых продуктов или иных дополнительных услуг, а также мисселинге продуктов", - пояснили газете в Центробанке.

Окончательное решение об использовании сервиса примут после анализа полученного контента, уточнили в ЦБ.