РБК: в 2020 году банки одобрили минимальное за три года количество кредитов для россиян

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские банки в 2020 году одобрили минимальное за три года количество кредитов для граждан. Их число снизилось на 3 п. п. в сравнении с предыдущим годом и составило 33,9%, сообщает во вторник РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый заметный рост отказов коснулся автокредитов: количество отклоненных заявок на ссуды с 2019 года выросло с 56,5% до 62%. Также упал уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт - до 31,2%.

Самое большое количество одобренных заявок пришлось на ипотечных заемщиков - 71,3%, что даже больше, чем в предыдущие годы. В НБКИ такой рост связывают со снижением ипотечных ставок. "В сегменте ипотеки уровень одобрения стал рекордно высоким за последние четыре года, что прежде всего связано со снижением ставок благодаря программам господдержки", - приводит издание слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Уровень одобрения кредитов снизился из-за эпидемии COVID-19 в стране в начале года, однако ближе к его концу банки смягчили политику: на 1 ноября показатель одобрения составлял 32,7%, сообщил РБК гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. "Снижение уровней одобрения связано с противоэпидемическими мероприятиями. Именно этот фактор явился первопричиной всех последующих изменений банками кредитной политики во втором квартале", - пояснил он.

Пандемия стала основным, но не единственным фактором ужесточения политики кредитных организаций. В разговоре с РБК Волков связал постепенное снижение уровня одобрения кредитных заявок с продолжающимся с 2017 года ростом необеспеченного кредитования. ЦБ отмечал рост долговой нагрузки населения и закредитованности наиболее уязвимых групп заемщиков, в результате с 2019 года кредитные организации обязаны кредитовать клиентов с учетом показателя их долговой нагрузки (ПДН) по методике регулятора.

О ПДН

Банк России ранее ввел в регулирование показатель долговой нагрузки заемщика. С 1 октября 2019 года регулятор установил надбавки к коэффициентам риска (от 130% до 220%) в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Это означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше, что делает наращивание кредитования менее выгодным.