Досрочное открытие развязки в Нижнем Новгороде в 2021 году потребует около 1 млрд рублей

ТАСС, 19 января. Нижегородская область рассчитывает получить дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере около 1 млрд рублей на досрочное открытие движения по транспортной развязке на улице Циолковского в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС глава региона Глеб Никитин.

Строительство развязки на улице Циолковского является одним из крупнейших проектов в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, празднование которого пройдет в 2021 году. Появление развязки в Сормовском районе - самом большом по площади районе Нижнего Новгорода - позволит ликвидировать пробки, которые возникают здесь из-за работы железнодорожного переезда, и повысить эффективность транспортного сообщения Нижнего Новгорода с Балахной, Заволжьем, Городцом и Чкаловском. Работы на объекте начались в августе 2020 года.

"Развязка должна быть завершена в мае 2022 года, но мы считаем, что есть все возможности открыть движение в 2021 году, в декабре. В 2020 году финансирование строительства составило 1,1 млрд рублей, в 2021 году - 1,6 млрд рублей. Чтобы открыть движение в этом году, нужен еще 1 млрд рублей из федерального бюджета, мы рассчитываем на принятие соответствующего решения. С Минтрансом РФ этот вопрос был проработан", - отметил Никитин.

Он добавил, что летом 2021 года планируется также завершить создание транспортной развязки в районе деревни Ольгино, которая является крупнейшим в Нижегородской области проектом в сфере дорожного строительства. Изначально открытие дороги было намечено на октябрь 2021 года.

В октябре 2020 года в Нижегородской области был на год раньше срока завершен крупный проект в сфере дорожного строительства - автодорога Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово - Золотово.