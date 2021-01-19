"Ъ": нефтяные компании предложили отменить госэкоэкспертизу скважин в Арктике

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Лукойла" Вагит Алекперов и "Газпром нефти" Александр Дюков направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором предлагают отказаться от государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) проектной документации буровых скважин в Арктике, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Компании считают, что процедура проведения госэкоэкспертизы не способствует загрузке Северного морского пути и приведет к снижению доходов бюджета РФ.

Издание уточняет, что объекты добычи нефти и газа признаются оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду - проектная документация таких объектов хоть и подлежит ГЭЭ, но, поскольку проектные документы разработки нефтегазовых месторождений проходят согласование в Росприроднадзоре, подпадает под исключение. Однако с августа 2020 года, согласно изменениям в закон об экологической экспертизе, проектная документация всех объектов капитального строительства в Арктике должна проходить ГЭЭ.

По мнению авторов письма, требование проведения ГЭЭ "избыточно", "препятствует задачам социально-экономического развития" Арктики и "не способствует цели развития Севморпути и увеличения грузопотока по нему". Требование ГЭЭ может увеличить сроки бурения и сдвинуть на год введение в эксплуатацию объектов месторождений, что повлечет невыполнение лицензионных обязательств, снизит добычу и доходов бюджета РФ.

"Под угрозой срыва также окажутся планы разработки новых нефтегазовых провинций и трудноизвлекаемых запасов, значительная часть которых расположена в Арктике", - цитирует газета текст обращения.

Авторы письма попросили главу кабмина дать указание главе Минприроды оперативно проработать внесения изменений в законодательство. По информации источников газеты в одной из нефтекомпаний, накопленный объем документации позволит отчитываться по реализуемым проектам, но будущие проекты могут потребовать отсрочки, если вопрос не будет решен в течение ближайших месяцев или полугода.

В Минприроды изданию пояснили, что ГЭЭ обычно проводят для проекта обустройства месторождения в целом, а не отдельных скважин. В министерстве также подчеркнули, что в конце прошлого года поддержали инициативы, направленные на вывод из-под ГЭЭ буровых скважин в Арктике.