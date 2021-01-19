Совет предпринимателей создадут при правительстве Москвы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Новый совещательно-консультационный орган - Совет предпринимателей Москвы - появится при столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития. В него войдут представители разных отраслей - от строительства и промышленности до туризма, социального предпринимательства, а также образовательных услуг, сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, один из основных критериев при выборе кандидатов - желание и готовность участвовать в выработке совместных решений. Он отметил, что предприниматели помогут правительству столицы оценить эффективность мер поддержки МСП, а также определить пути улучшения деловой среды.

В число основных задач совета входят создание новых видов поддержки МСП, обеспечение диалога между органами госвласти и бизнес-сообществом, а также подготовка рекомендаций по снижению административных барьеров. Деятельность нового органа будет продолжением работы по созданию мер поддержки московских предпринимателей в условиях пандемии, уточняется на портале.

"В условиях пандемии при департаменте была создана рабочая группа из 25 отраслевых подгрупп по поддержке малого и среднего предпринимательства, в которые вошли более 300 активных представителей московского бизнеса и предпринимательских объединений, - пояснил Фурсин. - Полученные от них предложения, в том числе, стали основой для формирования пяти пакетов мер поддержки бизнеса от мэра Москвы".

На портале добавляется, что представители бизнеса смогут предлагать свои кандидатуры в состав органа во время первого этапа отбора. Он состоится на официальных страницах московского департамента в соцсетях, также заявки можно отправить по e-mail: ods@mos.ru до 31 января. Далее сформируют лист кандидатов, а непосредственно голосование пройдет в феврале на сайте "Московский предприниматель".