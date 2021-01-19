"Аэрофлот" возобновляет регулярные полеты в Хельсинки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" с 28 января возобновляет регулярные полеты в Хельсинки (Финляндия). Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы по маршруту Москва - Хельсинки - Москва будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам.

Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота", в офисах собственных продаж и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, добавили в компании.

Ранее оперативный штаб принял решение о возобновлении с 27 января авиасообщения с Вьетнамом (Москва - Ханой, два раза в неделю), Индией (Москва - Дели, два раза в неделю), Финляндией (Москва - Хельсинки, два раза в неделю) и Катаром (Москва - Доха, три раза в неделю).