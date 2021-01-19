На Алтуфьевском шоссе в Москве появится развязка с разнонаправленными съездами

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Проект строительства развязки на Алтуфьевском шоссе одобрили в Москве, она улучшит пропускную способность участка на пересечении с МКАД. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"Пропускная способность участка на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с Алтуфьевским шоссе вырастет после реконструкции развязки. <...> По его словам, проект уже одобрен Москомархитектурой. Вместо съездов клеверного типа появится современная развязка с разнонаправленными съездами", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Со стороны центра на внешнюю сторону МКАД будет вести эстакада. Это позволит разгрузить движение по Алтуфьевскому шоссе в сторону области. После реконструкции основного путепровода на Алтуфьевском шоссе будет по три полосы движения в каждую сторону и тротуары для пешеходов. Боковой проезд с внешней стороны МКАД обеспечит удобный заезд на трассу в сторону области и центра. Предусмотрена также организация бокового проезда и реконструкция старых съездов с внутренней стороны МКАД, кроме того, обустроят переходно-скоростные полосы.

Кроме развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, работы ведутся на пересечении кольцевой дороги с Осташковским шоссе, с улицами Верхние Поля и Капотней, а также с Липецкой улицей. Завершить реконструкцию планируется к 2023 году.

"Реконструкция старых клеверных развязок на МКАД - один из главных дорожных проектов. За десять лет построено и реконструировано 18 из них", - напоминается в материале.