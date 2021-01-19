Белоруссия сообщила об экстренных поставках электроэнергии Украине

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Белоруссия осуществила экстренные поставки электроэнергии на Украину по просьбе украинских властей в связи с ростом потребления электричества на фоне аномально холодной погоды. Об этом сообщило во вторник Министерство энергетики Белоруссии.

"По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн. кВт⋅ч электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Поставки осуществлялись 18 января с 11:00 до 21:00 в условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи, уточняет Минэнерго. Максимальная мощность составила 500 МВт.

Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий, отмечает Министерство энергетики Белоруссии.

Неделю назад Минэнерго Белоруссии выступило с заявлением, в котором призвало не политизировать вопрос о поставках белорусской электроэнергии на Украину и заявило, что этот вопрос лежит в коммерческой плоскости. Тем самым оно прокомментировало публикации в украинских СМИ о том, что импорт электроэнергии из Белоруссии представляет угрозу для топливно-энергетического комплекса Украины.

Украинские компании с 1 января начали поставки электроэнергии из Белоруссии после снятия ограничений на ее импорт из республики, а также с территории РФ. Это стало возможным в виду того, что в соответствии с переходными положениями к закону Украины о рынке электроэнергии, 31 декабря 2020 года закончились полномочия регулятора "ограничивать доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества (Белоруссия и Россия - прим. ТАСС)". В апреле Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг прекратила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии на период пандемии.