Компания Foxconn вложит $270 млн в завод по выпуску техники Apple во Вьетнаме

ХАНОЙ, 19 января. /ТАСС/. Основной подрядчик американской корпорации Apple - тайваньская компания Foxconn - вложит $270 млн в создание сборочного производства планшетов и ноутбуков во Вьетнаме. Как сообщила во вторник газета "Зан чи", церемония выдачи Foxconn инвестиционной лицензии прошла 18 января в провинции Бакзянг, где будет располагаться предприятие.

Провинция Бакзянг предоставит инвесторам лучшую техническую инфраструктуру и все необходимые услуги, а также создаст облегченный режим осуществления административных процедур для запуска и налаживания производства, отметил председатель провинциального Народного комитета (администрации) Ле Ань Зыонг.

В конце прошлого года Foxconn сообщила о планах перевести из Китая во Вьетнам сборку некоторых видов техники Apple, чтобы свести к минимуму воздействие на производство напряженности в китайско-американских торговых отношениях. Предполагается, что новый завод компании во Вьетнаме будет выпускать планшетные компьютеры IPad и ноутбуки MacBook.

Свою деятельность во Вьетнаме компания Foxconn начала в 2007 году и к настоящему времени инвестировала порядка $1,5 млрд в создание на территории республики пяти предприятий по производству электронной техники и ее компонентов.