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Роскачество проверило бутилированную воду

Эксперты выявили признаки фальсификата у четверти образцов
© Антон Подгайко/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Роскачество провело проверку упакованной питьевой воды и обнаружило признаки фальсификата у более чем четверти проверенных образцов. Об этом говорится в сообщении организации. Эксперты проверили воду питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую - всего 206 торговых марок (ТМ) девяти стран производства (194 ТМ из них произведены в России).

Товары закуплены в семи федеральных округах страны и исследованы по показателям качества, химической безопасности и фальсификации (ее признаки определялись с учетом достоверности/недостоверности информации в маркировке). "У 59 ТМ выявлены признаки фальсифицированной продукции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, данные проверки показали, что шесть торговых марок не соответствуют действующему техрегламенту ЕАЭС, из которых одна также имеет признаки фальсификации. Также у половины исследованных товаров этикетка содержит информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение (даже без прямого умысла производителя) - так называемая легальная фальсификация. Например, указание на натуральность, экологические характеристики, визуализация образов (горы, леса, родники и т.д.) или товарные знаки, указывающие на природное происхождение воды (обозначения "источник" на упаковке и др.).

"Обнаруженных проблем довольно много, однако в целом исследованная вода безопасна. Большинство нарушений связано с достоверностью маркировки", - говорится в сообщении.

В то же время в питьевой воде "Акватонус", "Богородское" и "Тигирецкая" выявлены несоответствия техническому регламенту по сумме нитратов и нитритов, у ТМ Aquanika ("Aqanika kids") - по нитратам. Как пояснили в Роскачестве, превышение нитритов и нитратов свидетельствует о проблемах в водоподготовке (техногенное загрязнение или естественный фон скважины).

В питьевой воде "Ахун" обнаружен остаточный хлор, при этом на этикетке указана надпись, которая может свидетельствовать о природном происхождении воды: "Вода, рожденная в национальном Сочинском парке". "Если выявлен хлор остаточный свободный, это косвенно указывает на обработку воды хлором", - пояснили в Роскачестве. Согласно техническому регламенту ЕАЭС, для природной и детской воды такая обработка запрещена. Для обработанной бутилированной питьевой воды содержание хлора не должно превышать предельно допустимого уровня, добавили эксперты.

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