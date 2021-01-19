Турция запретила Twitter, Pinterest и Periscope заключать новые рекламные контракты

АНКАРА, 19 января. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter, сервис для хранения визуальных закладок Pinterest и приложение для ведения онлайн-трансляций Periscope лишились возможности заключать новые рекламные контракты в Турции до выполнения обязательств по открытию представительств в республике. Об этом говорится в постановлении турецкого регулятора, опубликованном во вторник в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Совет по информационным технологиям и связи Турции постановил запретить местным компаниям и частным лицам размещать рекламу на этих платформах. За нарушение рекламодателям грозит штраф в размере 1 млн турецких лир (около $135 тыс.). Сами сервисы уже оштрафованы на 30 млн лир каждая ($4 млн) за отказ назначить представителей.

По закону, принятому турецкими властями летом 2020 года, интернет-сервис с числом пользователей более 1 млн в Турции обязан назначить минимум одного официального представителя в стране. Причем у представителя компании должно быть турецкое гражданство. Это необходимо Анкаре, чтобы оперативно и эффективно решать вопросы удаления нарушающего местные законы контента. За отказ открыть представительство предусмотрены как крупные штрафы, так и сокращение до 90% пропускной способности каналов связи внутри страны для нарушителей.

На данный момент еще не ясно, как руководство Twitter, Pinterest и Periscope отреагировало на решение Анкары и будет ли рассматривать вопрос с открытием представительств. В понедельник замглавы министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайан сообщил, что соцсети Facebook и Instagram исполнили предписание властей и назначили представителей. Он поблагодарил эти компании и отметил, что ждет аналогичных решений и от других иностранных сервисов. По словам Сайана, сокращение пропускной способности каналов связи для нарушителей - "мера, на которую власти менее всего хотят идти".