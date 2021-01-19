Комиссии российских инвестбанков в 2020 году выросли на 3%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комиссии инвестиционных банков в России по итогам 2020 года достигли $416,7 млн, что на 3% выше, чем за 2019 год. Показатель увеличился на фоне роста рынков акционерного и долгового капитала, говорится в исследовании компании Refinitiv.

При этом комиссии инвестбанков с рынка акционерного капитала показали рост в 77% и составили $175 млн. В компании отметили, что объем выпуска российских акций в 2020 году достиг $7,7 млрд, что на 131% больше, чем годом ранее. При этом повторные размещения составили 60% от суммы ($4,5 млрд, что на 52% больше, чем в 2019 году).

"ВТБ Капитал" возглавил рейтинг банков по объему комиссий, полученных с рынка акционерного капитала в 2020 году, контролируя долю в 22%. Второе и третье места заняли Morgan Stanley (18%) и Goldman Sachs (17%).

В то же время комиссии андеррайтеров, полученные с рынка долгового капитала, возросли на 32% по сравнению с результатами 2019 года и составили $141 млн, и этот результат стал максимальным значением за семь лет.

Выплаты комиссий банкам за синдицированное кредитование в 2020 году составили $50 млн, что на 53% ниже по сравнению с 2019 годом, а полученные банками за консультационные услуги в рамках завершенных сделок на рынке слияний и поглощений, равнялись $49,8 млн, что на 44% ниже, чем за 2019 год. Это второй наименьший показатель с 2005 года.