Промышленники Москвы примут участие в шести международных выставках в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московские промышленные компании смогут принять участие в международных выставках в Италии, Катаре, Саудовской Аравии, Узбекистане, Азербайджане и Руанде в 2021 году, организатором коллективных экспозиций станет Центр поддержки и развития экспорта "Моспром". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Выставки были выбраны нами на основе экспортных потребностей московских производителей: специалисты Центра "Моспром" провели подробный анализ рынков и выявили возможности, а также наиболее перспективные экспортные направления. Так, например, партнеры из Саудовской Аравии и Узбекистана заинтересованы в поставщиках технологий и материалов в сфере строительства. А столичные косметические компании могут найти покупателей на европейских рынках благодаря высокому качеству и выигрышной ценовой политике. Участие в выставках планируется как онлайн, так и офлайн, формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и в мире", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что в апреле на строительной выставке Project Qatar 2021 в Катаре планируется организовать коллективный стенд столичных производителей, а также в мае в Италии на крупнейшей выставке косметической промышленности Cosmoprof Worldwide Bologna.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, столичные производители из сфер энергетики и строительства смогут принять участие в выставке Saudi Build 2021. Коллективный стенд появится также в Узбекистане на индустриальной выставке "ИННОПРОМ", в Руанде центр организует участие московских компаний в одном из крупнейших межотраслевых событий Intra African trade fair 2021.

"Также производители продукции АПК смогут присоединиться к выставке "Пищевая промышленность" - она пройдет в июне в Баку. Если в 2019 году при поддержке центра было организовано участие московских компаний в четырех зарубежных выставках, то в этом году нами запланировано участие уже в шести, и после вынужденного снижения темпов в прошлом году, когда из всех намеченных мероприятий была проведена только одна выставка в Китае, мы возвращаемся к прежней активности с учетом всех новых обстоятельств и требований безопасности", - сказал Прохоров.

Для всех компаний, прошедших отбор, Центр "Моспром" организует не только стенды, но и проведет целевые деловые встречи с закупщиками и зарубежными партнерами в формате MatchMaking для расширения существующих и выстраивания новых каналов сбыта столичной продукции.