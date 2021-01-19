Арбитраж утвердил мировое соглашение "Газпрома" и ФНС по претензиям на 847 млн рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между "Газпромом" и межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам № 2 о доначислении холдингу налогов более чем на 847 млн рублей за 2014-2015 годы. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам, "Газпром" направил в суд исковое заявление 20 мая 2020 года. Суд принял его к производству 22 мая.

В августе прошлого года в отчете "Газпрома" сообщалось, что межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 провела выездную налоговую проверку "Газпрома" за период 2014-2015 годов. По итогам проверки составлен акт и вынесено решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому налоговым органом предложено обществу уплатить налог на добавленную стоимость 847,092 млн рублей и налог на имущество организаций в 69,23 млн рублей, а также соответствующие пени в размере 48,8 млн рублей и 30,4 млн рублей.

"Газпром" в апелляционном порядке обжаловал решение в ФНС, но ведомство жалобу не удовлетворило, сообщалось в отчете. В результате холдинг обжаловал решение налоговой службы в суде.