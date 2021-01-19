Минэнерго предложило сократить на 30% объем поддержки ВИЭ-генерации до 2035 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ выступило с предложением сократить объем государственной программы поддержки строительства генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, на 30%, до 305,93 млрд рублей, с целью сдерживания цен на электроэнергию в пределах инфляции. Об этом говорится в письме главы министерства Николая Шульгинова на имя вице-премьера РФ Александра Новака, с копией которого ознакомился ТАСС.

В документе отмечается, что изначально программа поддержки предполагала объем стоимостной нагрузки на уровне 437,14 млрд рублей до 2035 года и 768,25 млрд рублей до 2050 года (в ценах 2021 года). На указанные средства планировалось ввести 6,2 ГВт "зеленых" мощностей, в частности, 2,5 ГВт за счет солнечной генерации и 3,5 ГВт ветроэнергетики.

В свою очередь Минэкономразвития РФ предлагало сократить объем госпрограммы поддержки ВИЭ вдвое, основываясь на необходимости ограничения темпов роста цен на электроэнергию в пределах инфляции. При этом в министерстве выступали за сохранение объемов конкурсов на строительство "зеленой" генерации на уровне 5,5 ГВт.

Как отмечает Шульгинов, слова которого приводятся в письме, Минэнерго и Минэкономразвития согласовали план, согласно которому на госпрограмму поддержки развития возобновляемой энергетики будет направлено 305,93 млрд рублей до 2035 года и 544,7 млрд рублей до 2050 года. "Общий размер дополнительной поддержки программы ВИЭ может быть снижен относительно первоначальных предложений Минэнерго России на 30%", - пояснил министр энергетики.

Министерство также снизило целевой показатель ввода генерации ВИЭ до 1,8 ГВт солнечной и 2,7 ГВт ветряной энергетики.

"Прошу поддержать соответствующие предложения и считать разногласия с Минэкономразвития России в части плановых объемов программы поддержки ВИЭ после 2024 года урегулированными", - добавил Шульгинов.

В Министерстве энергетики РФ ТАСС подтвердили факт отправки письма.

Мнение отрасли

"В условиях глобального энергоперехода сокращение объемов российского рынка ВИЭ крайне негативно для инвестиционного климата, причем не только в сегменте энергетики, это коснется всей экономики. Наличие доступа к возобновляемой энергетике становится жестким требованием инвесторов при размещении своих проектов в тех или иных юрисдикциях. Сценарий поддержки в объеме 400 млрд рублей в ценах 2021 года уже и так является компромиссным вариантом, более года потребовалось участникам отрасли для адаптации своих бизнес-планов к повышенным обязательствам по локализации и экспорту", - прокомментировал ТАСС директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

"Сокращение рынка еще на треть законсервирует отсталость российского сегмента "зеленой" экономики и превратит планы по развитию экспорта в мечты", - добавил он.

О программе поддержки "чистой" энергетики

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже практически завершены.

Правительство ранее приняло решение продлить после 2024 года на 10 лет программу поддержки строительства генерации на основе возобновляемых источников энергии, но параметры новой программы еще не утверждены. Сообщалось, что в рамках продления программы поддержки "зеленой" энергетики предлагается повысить глубину локализации в России оборудования для ВИЭ-генерации и закрепить за инвесторами необходимость экспортировать произведенные компоненты для ВИЭ.