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Продажи новых автомобилей в ЕС упали в 2020 году на рекордные 23,7%

По сравнению с 2019 годом число регистраций новых автомобилей сократилось на 3 млн

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Объемы продаж новых автомобилей в странах Евросоюза упали в 2020 году на рекордные за всю историю 23,7%. Об этом сообщила во вторник в релизе Европейская ассоциация автопроизводителей.

"В целом в 2020 году рынок пассажирских автомобилей ЕС сузился на 23,7%, всего в этом году в ЕС зарегистрировано 9 млн новых автомобилей, что стало прямым результатом пандемии коронавируса. Санитарные меры, включая полномасштабные карантины и другие ограничения в течение года нанесли беспрецедентный удар по продажам машин в Евросоюзе. Это стало крупнейшим падением спроса на автомобили в истории мониторинга рынка, по сравнению с 2019 годом число регистраций новых автомобилей сократилось на 3 млн", - говорится в релизе.

По оценкам Еврокомиссии, в 2020 году ЕС зафиксировал самый высокий уровень спада ВВП со Второй мировой войны - 7,5%.

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