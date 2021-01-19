Регулятор ФРГ ожидает от экологов обоснования протеста по строительству Nord Stream 2

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтверждает поступление жалобы на выдачу разрешения на строительство трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций и теперь ожидает ее обоснования. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель BSH.

"Был наложен протест", - подтвердила она, отметив, что в связи с этим действие разрешения на строительство пока приостанавливается. "Возражения теперь должны быть обоснованы. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии изучит аргументацию и затем примет постановление по возражениям", - сообщила представитель регулятора.

В понедельник агентство DPA сообщило, что экологические организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союз защиты природы опротестовали решение BSH о выдаче разрешения на строительство трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ. В DUH ранее заявили, что ведомство по судоходству и гидрографии не учло аргументы, касающиеся охраны окружающей среды и климата.

15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ до конца мая. Как отмечается, речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка - около 30 км.