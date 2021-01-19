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Сбербанк планирует до конца года запустить удаленную идентификацию через биометрию

Там пояснили, что физическое лицо, у которого есть подтвержденная учетная запись ЕСИА и биометрия ЕБС, сможет стать клиентом Сбербанка без посещения офиса

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сбербанк до конца года собирается запустить удаленную идентификацию новых клиентов при помощи Единой биометрической системы (ЕБС), сообщила через пресс-службу журналистам директор дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Левина.

"К концу года в связи с новым законодательством "Сбер" планирует запустить услугу удаленной идентификации с помощью Единой биометрической системы", - сказал она.

Левина пояснила, что физическое лицо, у которого есть подтвержденная учетная запись ЕСИА и биометрия ЕБС, сможет стать клиентом Сбербанка без посещения офиса.

"Опция будет доступна на сайте sberbank.ru или в приложении "Сбербанк Онлайн". Для этого нужно авторизоваться с помощью логина и пароля Госуслуг и далее пройти аутентификацию с помощью ЕБС. Далее клиент сможет воспользоваться рядом продуктов и сервисов "Сбера", - добавила она.

О биометрической системе

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.

Правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Минцифры.

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