Hyundai опроверг информацию об утечке базы данных российских автовладельцев

МОСКВА, 19 января./ТАСС/. Утечки российской базы данных автовладельцев Hyundai не было, соответствующий результат показало внутреннее расследование компании. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

Ранее в сети появилась информация о продаже данных более 1,3 млн клиентов Hyundai на одном из теневых форумов.

"Мы были очень обеспокоены этой информацией и провели очень тщательное внутреннее расследование с привлечением соответствующих специалистов. Как результат мы должны констатировать, что утечки не было. Мы хотим заверить и мы обязательно проинформируем наших клиентов, потому что было много информации в СМИ", - сказал Калицев, уточнив, что распространяемая информация об утечке данных не соответствует действительности.

Концерн владеет двумя производственными площадками в России. Первая - завод под Санкт-Петербургом, где выпускаются модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Вторая - бывший завод General Motors в Шушарах, который компания приобрела в 2020 году. Производственные планы на новом предприятии Hyundai пока не раскрывает.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Hyundai в России в 2020 году как и авторынок в целом упали на 9%, составив 163,2 тыс. машин.