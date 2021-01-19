Роспотребнадзор обсудит с бизнесом СанПиНы по профилактике COVID-19 при оказании услуг

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор в ближайшее время планирует обсудить с представителями бизнеса проект федеральных санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН) по профилактике распространения нового коронавируса в различных отраслях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Проект санитарно-эпидемиологических правил по профилактике новой коронавирусной инфекции также будет прорабатываться совместно с бизнес-сообществом и общественными объединениями в сфере бизнеса, в том числе с "Опорой России", в формате очного обсуждения. Проведение подобных мероприятий запланировано в ближайшее время", - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что специалисты ведомства продолжают работу над проектом федеральных санитарно-эпидемиологических правил по профилактике COVID-19 при осуществлении различных видов работ и услуг, закрепленных ранее в виде методических рекомендаций. "Методические рекомендации готовились совместно с отраслевыми бизнес-сообществами, соблюдение этих требований в период пандемии COVID-19 позволило не приостанавливать работу предприятий, защищая персонал и пользователей услуг от рисков инфицирования", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

19 января 2020 года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Опоры России" в Минэкономразвития написала о том, что в разработанном Роспотребнадзором проекте федеральных санитарно-эпидемиологических правил по профилактике COVID-19 при осуществлении различных видов работ и услуг содержатся нормы, создающие риски роста издержек для бизнеса.