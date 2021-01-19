МЭА ухудшило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году

ТАСС, 19 января. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2021 году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 5,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, в агентстве прогнозируют мировой спрос на нефть на уровне 96,6 млн баррелей в сутки, следует из поступившего в ТАСС отчета МЭА.

Ухудшение прогноза, по данным агентства, связано с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией, однако широкомасштабная вакцинация населения и рост деловой активности будут стимулировать мировой спрос на нефть во второй половине 2021 года.

На замедление восстановления спроса будут влиять введенные в ряде стран локдауны, которые оказывают негативное воздействие на рынок топлива, указали в МЭА.

Предложение нефти

Согласно отчету агентства, мировое предложение на рынке нефти в 2021 году будет расти на 1 млн баррелей в сутки после сокращения на 6,6 млн баррелей в сутки в 2020 году в основном за счет стран, входящих в ОПЕК+. При этом объем сокращения добычи во второй половине 2021 году может находиться на уровне 5,8 млн баррелей в сутки.

В то же время в агентстве видят возможность для дополнительного увеличения мирового предложения на фоне восстановления спроса на нефть во второй половине 2021 года.

Ограничения по добыче нефти

Как отмечается, страны ОПЕК+ продолжат смягчать действующие в альянсе ограничения по добыче нефти до уровня 5,8 млн баррелей в сутки во втором квартале 2021 года и сохранят такой объем сокращения добычи нефти до конца действия соглашения, то есть до апреля 2022 года. "Мы полагаем, что страны ОПЕК+ продолжат ослаблять ограничения во течение второго квартала 2021 год до уровня 5,8 млн б/с от октября 2018 года, и сохранят его на этом уровне до весны 2022 года", - пишут аналитики в отчете.

По данным МЭА, страны ОПЕК в декабре выполнили Венскую сделку на 105% от плана, "не ОПЕК" - на 93%, в среднем общее исполнение соглашения составило 100%.

Восстановление доли на рынке

Страны ОПЕК+ смогут вернуть утерянную с 2016 года долю рынка, если сланцевая добыча в США не будет расти. Американские компании сейчас озабочены больше возвратом долгов, чем новыми инвестициями в рост добычи, говорится в отчете.

Восстановление цен на нефть может спровоцировать активизацию добычи нефти в США, которая в 2020 году пережила крупнейшее в истории сокращение из-за кризиса. "Однако американские компании сейчас, по всей видимости, больше привержены сохранить добычу стабильной нежели наращивать ее, чтобы на фоне роста цен быстрее вернуть долги и вложенные акционерами инвестиции", - отмечают в МЭА. Если они продолжат следовать этому плану, то страны ОПЕК+ смогут начать восстанавливать свою долю на рынке нефти, которую они утеряли с 2016 года, когда стартовало соглашение о сокращении добычи нефти, указали в агентстве.

По подсчетам МЭА, доля стран ОПЕК+ на рынке нефти из-за действующих ограничений и санкций сократилась с 57% в 2016 году до 51% в 2020 году.

Как считают в МЭА, ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти. "Мы полагаем, что страны ОПЕК+ продолжат ослаблять ограничения в течение второго квартала 2021 года до уровня 5,8 млн баррелей в сутки от октября 2018 года, и сохранят его на этом уровне до весны 2022 года", - говорится в отчете агентства.

При этом в США снижение добычи нефти в 2021 году продолжится, считают в МЭА, еще на 0,3 млн баррелей в сутки год к году.

Мировые запасы нефти

Запасы нефти в мире в I квартале 2021 года могут снизиться на 100 млн баррелей, или на 1,1 млн баррелей в сутки при условии выполнения соглашения ОПЕК+ на 100% и с учетом дополнительного сокращения добычи нефти в альянсе, говорится в отчете.

"Мы полагаем, что усиленное сокращение добычи в ОПЕК+ ускорит и процесс снижения запасов, который начался в третьем квартале 2020 года. Если страны будут полностью выполнять взятые на себя обязательства, то запасы будут снижаться темпами на 1,1 млн баррелей в сутки или на 100 млн баррелей в первом квартале 2021 года", - отмечается в отчете.

В МЭА также прогнозируют дальнейшее сокращение глобальных запасов нефти во второй половине 2021 года на фоне роста мирового спроса.

По данным агентства, мировые запасы нефти в IV квартале 2020 года упали на 2,58 млн баррелей в сутки. В частности, коммерческие запасы стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре 2020 года снижались уже четвертый месяц подряд и составили 3,108 млрд баррелей, все еще превышая средний показатель за пять лет на 166,7 млн баррелей.

Исполнение Венского соглашения

Соглашение о сокращении добычи нефти на 7,7 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+ в декабре 2020 года было выполнено на 100% от плана, следует из отчета МЭА.

Добыча нефти в альянсе в декабре увеличилась на 210 тыс. баррелей в сутки, до 39,67 млн баррелей в сутки за счет Ирака, России, ОАЭ.

Страны ОПЕК выполнили условия сделки по сокращению добычи нефти на 105% от плана, страны "не ОПЕК" - на 93% от плана.

Так, Саудовская Аравия в декабре сохранила добычу нефти на уровне 8,99 млн баррелей в сутки. Россия в этом месяце добывала 9,13 млн баррелей в сутки, что на 0,2 млн баррелей в сутки больше уровня ноября. Ирак в ноябре нарастил добычу нефти на 0,6 млн баррелей в сутки, до 3,87 млн баррелей в сутки, ОАЭ увеличили добычу нефти на 0,07 млн баррелей в сутки, до 2,57 млн баррелей в сутки.

Иран и Венесуэла, освобожденные от обязательств сокращать добычу, в декабре сохранили ее на прежнем уровне - 2 млн баррелей в сутки и 0,42 млн баррелей в сутки соответственно. Третий льготник в ОПЕК+, Ливия, напротив, добычу нарастила на 130 тыс. баррелей в сутки, до 1,17 млн баррелей в сутки.