На Байкале создадут Международный центр водных ресурсов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и En+ Group заключили меморандум о партнерстве по социально-экономическому развитию Байкальска, договор включает в себя создание Международного центра водных ресурсов на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и En+ Group заключили меморандум о стратегическом партнерстве в целях социально-экономического развития города Байкальска, включая бывшую промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). <…> В рамках меморандума, в частности, планируется совместная реализация масштабного проекта по строительству Международного центра водных ресурсов на площадке БЦБК. Проект предполагает создание многофункционального кластера производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что новый центр станет драйвером социально-экономического развития Байкальска. Это позволит создать новые рабочие места, а также внедрить современные технологии, увеличив доходы бюджета.

Кроме того, в меморандуме зафиксирован ряд важных договоренностей, которые снимают оставшиеся ограничения, позволяя полностью использовать потенциал бывшей территории БЦБК для развития Байкальска, уточняется в сообщении. Речь, в частности, идет о подтверждении ВЭБ.РФ намерений по приобретению имущественного комплекса БЦБК единым лотом, а также урегулирование спорных вопросов между ОАО "БЦБК" и "ЭН+", которые на протяжении многих лет препятствовали продаже имущества и завершению процесса банкротства БЦБК.