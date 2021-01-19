"Газпром" допустил приостановку "Северного потока - 2" из-за политических рисков

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Газпром" не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта "Северный поток - 2" в случае резкой смены политической ситуации. Об этом говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга.

"При реализации наших крупных международных проектов, таких как "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов. В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта", - говорится в документе.

Ранее глава "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова также высказала мысль, что инвестиции в проекты в газовой отрасли подвержены политическому давлению, особенно в Евросоюзе.

"Газпром" совместно с европейскими партнерами реализует проект строительства "Северного потока - 2". Он предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В декабре 2019 года работы по укладке трубы были приостановлены так как швейцарская Allseas отказалась из-за возможных санкций со стороны США.

В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG возобновил прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии с помощью российской трубоукладочной баржи "Фортуна". Но накануне стало известно, что США ввели санкции против этого судна и его собственника - московского предприятия "КВТ-Рус". К настоящему времени газопровод построен на 94%.

"Газпром" тем временем рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки, отмечая что он остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.