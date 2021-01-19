Бывший глава Bosch в Великобритании назначен президентом группы в России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бывший глава Bosch в Великобритании Штеффен Хоффманн назначен президентом группы в России. Об этом говорится в сообщении компании.

"Штеффен Хоффманн занял должность президента Bosch в России, Украине, Беларуси, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе с 19 января 2021 года. Он сменил на этом посту Хансъюргена Оверштольца, который возглавлял регион с февраля 2016 года", - отмечается в сообщении.

Хоффманн начал работать в компании в 1992 году в качестве менеджера-стажера сразу по окончании учебы в университете. С 1993 года Хоффман занимал руководящие должности в различных подразделениях и странах, включая Германию, Японию, Южную Африку и Великобританию. В 2015 году он был назначен президентом Bosch UK, и за шесть лет его работы годовой оборот компании вырос на £1 млрд.

Оверштольц, проработавший в Bosch 25 лет, выходит на пенсию.

Впервые продукция Bosch появилась на российском рынке в 1904 году. Сегодня компания представляет здесь широкий спектр высококачественных продуктов и услуг в сфере автомобильного оборудования и запчастей, электроинструментов, отопительной техники, систем безопасности и интегрированных системных решений для автоматизации производственных процессов. На территории России расположены семь собственных производств Bosch: два завода "БСХ Бытовые приборы" по производству стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области, автокомпонентов в Самарской области. Оборот группы Bosch в России в 2019 финансовом году составил €1,2 млрд. Штаб-квартира группы компаний Bosch в странах СНГ, Грузии и Украине находится в городе Химки Московской области.