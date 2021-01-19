Песков: "Северный поток - 2" продолжает сталкиваться с грубым давлением со стороны США

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" продолжает сталкиваться с грубым давлением со стороны США, причем незаконные с точки зрения международного права ограничения растут. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как сообщала газета Handelsblatt, правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус". Комментируя это, представитель Кремля заметил: "Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым, незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки".

По словам Пескова, "действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжаются и растут".

В Кремле сожалеют о рестрикциях, которые вводятся на Западе в отношении "Северного потока - 2", и внимательно их анализируют, чтобы продолжить последовательную работу по финализации проекта. "Мы сожалеем в этой связи, - подчеркнул Песков. - Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее, с тем чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта".