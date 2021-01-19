В Бундестаге призвали ввести штрафные пошлины на импорт газа из США

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Санкции против участников проекта "Северный поток - 2" неприемлемы, а США преследуют исключительно собственные интересы. Об этом заявил в среду ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя решение Вашингтона о введении ограничений против трубоукладчика "Фортуна". Он подчеркнул, что в этой связи в ответ необходимо ввести штрафные пошлины на импортируемый американский газ.

"Я исхожу из того, что и новые санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока - 2", не приведут к ожидаемому эффекту, но, несмотря на это, они неприемлемы", - отметил он. "Недопустимо то, как США продвигают экономические интересы своей газовой промышленности и стремятся к тому, чтобы при этом их так называемые союзники деградировали, превратившись в подчиненных", - добавил Эрнст.

"Я призываю федеральное правительство вызвать и. о. посла США и недвусмысленно объяснить позицию правительства", - подчеркнул чиновник. "Также необходимо ввести штрафные пошлины на импорт газа из США. Ведь я опасаюсь, что и новый президент не изменит агрессивную экономическую политику своей страны", - считает глава комитета.

Санкции против "Фортуны"

В понедельник газета Handelsblatt сообщила о том, что правительство США намерено уже во вторник ввести санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус". По информации издания, об этом американцы уведомили федеральное правительство ФРГ и других европейских партнеров.

В Минэкономики Германии ТАСС подтвердили эту информацию. "Речь идет о намерении ввести санкции против российского трубоукладочного судна. Мы принимаем это к сведению с сожалением", - заявила агентству представитель ведомства.

Основой для решения США о санкциях является закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), в которые американцы решили включить "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Документ был принят в США в 2017 году, он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

В декабре прошлого года новым владельцем "Фортуны" стало московское микропредприятие "КВТ-Рус". Ранее собственником баржи значилось ООО "Универсальная транспортная группа", которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.