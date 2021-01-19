"Газпром" завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Газпром" к 2030 году реализует проект газификации России на 100%, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. "Газпром" и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы", - отметил Миллер.

Он добавил, что компания также определила цели по газификации до 2025 года. В частности, объем инвестиций "Газпрома" к указанному сроку составит 526,1 млрд рублей, будут построены 24,4 тыс. км трубопроводов и газифицировано 3 632 населенных пункта. "К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране", - сказал глава "Газпрома".

Миллер уточнил, что в настоящее время социальная ориентация программы газоснабжения и дальнейшая газификация сельских территорий являются приоритетами для "Газпрома".

Он подчеркнул, что существующий уровень тарифов на газ "Газпрома" дает возможность сохранять социальную ориентацию на внутреннем рынке, одновременно обеспечивая сырьем газоперерабатывающую и газохимическую отрасли.

"Что касается внутреннего тарифного регулирования, решение принимается ФСТ [Федеральной службой по тарифам] и уровень, который на сегодняшний день есть, мы знаем, что это уровень, который позволяет соблюдать социальную ориентацию нашей газовой отрасли на внутреннем рынке, при этом обеспечивая необходимым сырьем и газопереработку, и газохимию", - сказал Миллер.

По словам главы "Газпрома", нынешние объемы добычи газа составляют примерно 452 млрд куб. м в год и позволяют полностью обеспечить спрос на внутреннем и зарубежном рынках. При этом добычные мощности компании почти на 100 млрд куб. м превышают текущий уровень добычи.

Работа Амурского ГПЗ

Глава "Газпрома" рассказал также о работе Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

"Что касается Амурского газоперерабатывающего завода, то строительная готовность завода составляет 70%. В 2021 году будет введен первый пусковой комплекс, две технологические линии. Продукция Амурского газоперерабатывающего завода будет поставляться на Амурский газохимический комплекс", - сказал он.

Цена за экспорт

Он добавил, что "Газпром" отмечает восстановление экспортных цен на газ во второй половине 2020 года и далее.

"Во второй половине года рынки стабилизировались, и на сегодняшний день мы видим, что объемы второго полугодия являются хорошими, и самое главное - стали восстанавливаться цены", - сказал он.

По словам Миллера, высокие объемы добычи газа компанией позволяют полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем и зарубежных рынках. "При этом надо отметить, что добычные мощности компании почти на 100 млрд куб. м газа превышают объемы добычи", - добавил глава "Газпрома".

"Сила Сибири - 2"

В продолжении он сообщил, что "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по "Силе Сибири - 2" на территории России.

"Что касается газопровода "Сила Сибири - 2", Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением мы начали проектно-изыскательские работы, они ведутся на территории Российской Федерации", - сказал Миллер.

"Мы также находимся в прямом контакте по видеоконференц связи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами. В текущий период времени разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создается компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии", - добавил он.

Компания планирует в I квартале завершить подготовку технико-экономического обоснования строительства газопровода через Монголию.

"Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный", - сказал Миллер.

Поставки газа в Китай

Поставки "Газпромом" газа на китайский рынок ведутся в сверхплановом объеме, а в отдельные сутки во второй половине 2020 года превышали суточные контрактные обязательства на 25%, сообщил Миллер.

"Поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств, и в отдельные сутки во второй половине 2020 года наши суточные поставки превышали на 25% наши суточные контрактные обязательства", - отметил он.

По словам главы "Газпрома", на сегодняшний день объем спроса на китайском рынке даже превышает те объемы, которые зафиксированы в 30-летнем контракте компании.