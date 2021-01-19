Путин заявил, что у россиян остается много вопросов к тому, как идет газификация страны

НОВО-ОГАРЕВО, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что у граждан страны остается много вопросов о газификации территории РФ, так как темпы, с которыми идет этот процесс, на определенном этапе снизились.

"Вопросы газификации все время находятся в центре вашего внимания, тем не менее в какой-то момент темпы снизились, - констатировал президент во вторник на встрече с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. - Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России".

Путин напомнил, что эту работу "Газпром" ведет вместе с регионами РФ, и о том, что планы развития магистральной инфраструктуры должны быть сопряжены с доведением ресурсов до конечного потребителя.

Газификацию Путин назвал основным вопросом своей встречи с Миллером. Также он попросил озвучить оценки работы компании в ушедшем году, который российский лидер назвал "сложным для энергетики в целом". Кроме того, Путин попросил Миллера доложить о том, как компания проходит зиму.