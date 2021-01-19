РЖД в январе не ожидают открытия международных направлений

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. РЖД в январе не ожидают открытия международных маршрутов курсирования поездов, сообщил журналистам замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

"Нет, не ожидаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Вся инфраструктура: составы, вагоны, персонал - это все готово. Мы, как только будет возможность, поверьте, три дня всего надо, чтобы запустить любое направление, которое ранее было закрыто", - добавил Пегов.

Курсирование поездов между РФ и другими странами ранее было приостановлено на фоне пандемии коронавируса. Всего РЖД отменили курсирование поездов в сообщении с 22 страной - Абхазией, Австрией, Азербайджаном, Белоруссией, Германией, Италией, Казахстаном, Китаем, КНДР, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдавией, Монголией, Польшей, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной, Францией, Финляндией, Чехией и Эстонией.

На прошлой неделе оперативный штаб принял решение о возобновлении с 27 января 2021 года авиасообщения в том числе с Финляндией.