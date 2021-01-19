Средний чек покупок россиян достиг рекорда в декабре

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Средний чек покупок российских потребителей в декабре на фоне пандемии показал рекордное значение с 2018 года. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Уровень среднего чека в декабре можно считать рекордно высоким, он значительно превзошел уровень предыдущего года. При этом рост среднего чека за товары FMCG (товары повседневного спроса - прим. ТАСС) оказался еще выше. Россияне основательно подошли к новогоднему застолью. Многие хотели устроить себе праздник дома на фоне ограничительных мер и непростой эпидемиологической ситуации", - отметила исполнительный директор "Ромир" Инна Караева, слова которой приводятся в исследовании.

Декабрьский общий средний чек уже третий год подряд демонстрирует рост. За месяц его размер увеличился на 47 рублей (7,5%), достигнув уровня в 663 рубля. "Это самое высокое значение за последние три года", - отмечается в исследовании.

За год средний чек по сравнению с декабрем 2019 года прибавил 43 рубля, или 6,9%. "Активнее всего средний чек против прошлого месяца рос в гипермаркетах (20,1%), это традиционная для декабря картина: многие покупатели предпочитают закупаться перед праздниками именно в гипермаркетах. Рост по отношению к прошлому году у других форматов современной торговли (супермаркеты и дискаунтеры) выше - 15,6% и 18,1% соответственно", - говорится в исследовании.

Средний чек на товары повседневного спроса также вырос за месяц на 56 рублей, или 9,2%, и достиг уровня 672 рублей. Годовая динамика оказалась выше динамики общего чека - рост на 9,4%, или 57 рублей.

Во всех федеральных округах был отмечен рост среднего чека на товары повседневного спроса по отношению как к ноябрю 2020 года, так и декабрю 2019 года. Наибольший рост суммы чека к ноябрю прошлого года был зафиксирован в Северо-Западном ФО (12,8%), а к декабрю 2019 года - в Дальневосточном ФО (18,6%). Средний чек в Санкт-Петербурге по отношению к ноябрю 2020 года растет на 12% против 6,7% в Москве. Годовая динамика в двух городах оказалась схожей - 5,2% и 5,8% соответственно.