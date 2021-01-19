В России число жалоб о восстановлении деловой репутации снизилось в 2020 году почти вдвое

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комиссия по рассмотрению жалоб на принятые Банком России решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации приняла в 2020 году 177 жалоб. Из рассмотренной 141 жалобы 62% заявлений удовлетворено, по 38% было отказано, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В 2019 году в комиссию поступило 330 жалоб, в 2018 году - 225.

За три года работы комиссия Банка России (с 28 января 2018 года по 31 декабря 2020 года) получила 732 обращения от должностных лиц и собственников финансовых организаций, не согласных с признанием их деловой репутации или квалификации не соответствующими установленным требованиям. Из рассмотренных 585 жалоб 56% удовлетворено, в 44% случаев в удовлетворении жалобы отказано. 568 жалоб были связаны с деятельностью кредитных организаций, 164 жалобы - с деятельностью некредитных финансовых организаций.