Песков сообщил, что Путин и Миллер обсудили "Северный поток"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин затрагивал во время рабочей встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером тему строительства "Северного потока - 2", сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Северный поток - 2" затрагивался в беседе", - сказал представитель Кремля. Ранее во вторник Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с Миллером. В открытой для журналистов части разговора речь шла о газификации страны и итогах работы "Газпрома" за прошлый год.

"Газпром" совместно с европейскими партнерами реализует проект строительства "Северного потока - 2". Он предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG возобновил прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии с помощью российской трубоукладочной баржи "Фортуна". Но накануне стало известно о планах США ввести санкции против этого судна и его собственника. К настоящему времени газопровод построен на 94%.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Он остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.