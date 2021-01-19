Госдума одобрила в I чтении снижение НДПИ для многокомпонентных руд Красноярского края

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, совершенствующий налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в части добычи многокомпонентных комплексных руд, содержащих, в том числе, медь, никель и (или) металлы платиновой группы, с содержанием никеля не более 0,5%, добываемых на расположенных полностью или частично на территории Красноярского края участках недр. Документ был инициирован правительством.

В действующей редакции Налогового кодекса в части исчисления НДПИ при добыче многокомпонентных комплексных руд, содержащих, в том числе, либо чистую медь, либо медь с никелем, либо металлы платиновой группы, добываемых на расположенных полностью или частично на территории Красноярского края участках недр, размер налоговой ставки составляет 730 рублей за тонну многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы; 270 рублей за тонну многокомпонентной комплексной руды, не содержащей медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы.

На территории Красноярского края находятся сульфидные медно-никелевые месторождения многокомпонентных комплексных руд Кингашское, Верхнекингашское, Горозубовское, Масловское, Черногорское, Талнахское и Октябрьское с различным содержанием полезных компонентов. Содержание никеля в этих рудах оказывает существенное влияние на экономическую эффективность разработки этих месторождений.

Законопроект предусматривает установление налоговой ставки НДПИ при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей, в том числе, медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, с содержанием никеля не более 0,5%, добываемой на расположенных полностью или частично на территории Красноярского края участках недр, в размере 140 рублей за тонну соответствующей добытой руды.

Эти изменения позволят ввести в разработку нерентабельные в действующей системе налогообложения "бедные" сульфидные медно-никелевые месторождения полезных ископаемых с низким содержанием полезных компонентов в руде, говорится в пояснительной записке.

В случае сохранения действующей налоговой ставки в размере 730 рублей за 1 тонну многокомпонентной комплексной руды, с содержанием никеля не более 0,5%, проекты добычи такой руды становятся нерентабельными и не будут реализованы, указывают в правительстве.