РЖД отложили перенос поездов с Курского вокзала на станцию Черкизово

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. РЖД отложили перенос ряда поездов с Курского вокзала на станцию Черкизово до 29 мая. Об этом журналистам сообщил замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

"У нас переход на летний график движения осуществляется с последней субботы мая. Поэтому мы с учетом мнения губернаторов, обсуждения с Москвой, обсуждения внутри компании, с нашими строителями договорились, что мы этот переход осуществим с субботы 29 мая, когда полностью будет закончена реконструкция нашего вокзального комплекса "Восточный" - терминал Черкизово, чтобы сделать бесшовную пересадку с дальних поездов", - рассказал Пегов.

Ранее компания сообщила, что "Ласточки" и "Стрижи" Москва - Нижний Новгород, а также ряд других поездов с 15 марта 2021 года будут прибывать на станцию Черкизово вместо Курского вокзала.

Изменения графика и маршрута следования ряда пассажирских поездов, проходящих через Курский вокзал Москвы, связаны с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская - Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов. В настоящее время ведется строительство нового вокзального терминала Черкизово, который будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив МЦК.

В Черкизово будут прибывать и отправляться 5 пар поездов "Стриж", курсирующих по маршруту Москва - Нижний Новгород, транзитный "Стриж" N 713/714 Санкт-Петербург - Самара, а также ряд поездов "Ласточка", курсирующих по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново.

Кроме того, будет скорректировано расписание и маршрут некоторых пассажирских поездов дальнего следования, проходящих через Курский вокзал транзитом, а также расписание поездов, конечным пунктом которых является этот вокзал. По завершению реконструкции будет рассмотрен вопрос о возвращении части поездов на Курский вокзал, отмечали в РЖД.