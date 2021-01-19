Fitch оценило шансы "Фортуны" достроить Nord Stream 2

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Возможные санкции против баржы "Фортуна", которая достраивает газопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, вряд ли смогут остановить проект, но сложностей добавят. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус".

"То, что Фортуна зарегистрирована на российскую компанию, а проект на 100% контролирует "Газпром", снижает риски того, что санкции приведут к невозможности завершения проекта. Но возможны логистические сложности, любые новые санкции хоть немного, но увеличивают риски проекта", - считает Маринченко.

Баржа "Фортуна" с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток.

Ранее датское морское управление сообщило, что трубоукладочная баржа "Фортуна", судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман" будут вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании в период, начиная с 15 января.

В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG возобновил прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии с помощью российской трубоукладочной баржи "Фортуна". К настоящему времени газопровод построен на 94%.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.