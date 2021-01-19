Госдума приняла во II чтении законопроект о единой системе учета сделок с древесиной

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект группы депутатов и сенаторов о единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС).

Законопроектом предлагается создать ЛесЕГАИС, установить перечень сведений, содержащихся в ней, порядок их предоставления. Инициативой определяется, что заключение договоров по использованию лесов с рубками лесных насаждений, учет древесины, совершение сделок с древесиной осуществляется только в электронном виде в ЛесЕГАИС. Кроме того, вводится электронная форма сопроводительного документа на перевозку древесины с регистрацией его в данной системе. Оператором ЛесЕГАИС станет Рослесхоз либо подведомственная ему структура.

В целях пресечения незаконной заготовки древесины документом запрещается нахождение в лесу граждан с машинами или оборудованием, предназначенным для заготовки и вывозки древесины, без разрешительных документов. Законопроектом также вводится такая форма наблюдения за соблюдением лесного законодательства, как административное обследование лесов, позволяющая на основе анализа данных информационных систем и дистанционного зондирования принимать решения о необходимости осуществления проверок.

"Реализация положений законопроекта обеспечит достоверный учет качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, прослеживаемость древесины, контроль сделок с древесиной, снижение размера ущерба от незаконных рубок", - считают авторы инициативы. По словам разработчиков документа, законопроект отражает поручения президента РФ по итогам совещания о декриминализации лесной отрасли, он был подготовлен в тесном сотрудничестве с кабмином. Авторы уверены, что предложенные меры позволят полностью контролировать перемещение древесины по всей стране.

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, гарантирующая свободный и бесплатный доступ граждан и юридических лиц к информации о лесах в РФ.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта потребует 7,4 млрд рублей в ближайшие три года. Они должны пойти на создание информационной инфраструктуры, модернизацию системы мониторинга, оплату работы дополнительных государственных инспекторов для проверки мест складирования древесины.

Поддержка кабмина

Правительство поддержало законопроект с учетом ряда замечаний. Кабмин рекомендовал уточнить положения о заключении сделок по лесным участкам и древесине, а также объемы и источники финансирования дополнительных расходов бюджета на содержание государственных инспекторов.

В конце сентября президент Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений главы государства по итогам совещания - полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой, укрепление кадрового потенциала отрасли.