Минфин объяснил рост цен на металл в России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ослабление рубля и изменения мировых котировок на металл являются основными причинами роста цен на металл на внутреннем рынке. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая в Госдуме.

"Первое, что мы отмечаем, это рост мировых цен на данную продукцию, так, например, на алюминий мировая цена по сравнению с январем прошлого года выросла на 12%, на никель и на медь она выросла на 30%, на горячекатаный прокат она выросла более чем на 50%. Таким образом, если на это наложить те изменения в курсе, которые произошли, ослабление рубля на порядка 15%, то ключевые факторы, оказывающие влияние на изменение цен на металлы на внутреннем рынке, - это изменение мировых котировок и ослабление курса рубля", - отметил Сазанов.

Вопрос о причинах роста цен на металл был поднят председателем Госдумы Вячеславом Володиным по просьбе депутатов. Володин отметил, что если депутаты не будут удовлетворены ответами докладчика на свои вопросы, профильный комитет подготовит запрос. "Поручим профильному комитету подготовить запрос, тем более, если есть уже подготовленные предложения по запросу. И будем исходить из того, что на 10 февраля в Думу для выступления по вопросам ценообразования приглашен министр экономического развития. Мы к этому вопросу вернемся, его выделим специально, с тем, чтобы министр заранее подготовился, и заслушаем его уже ответы. Но снимать с контроля тему не будем, потому что если есть рост цен, и серьезный, учитывая, что может повлиять и на стоимость квартир, на строительном рынке жилья, может повлиять и на стоимость объектов социальной инфраструктуры, реализацию инвестиционных проектов", - подчеркнул председатель Госдумы.

"Мы не можем быть безразличными к этому, поэтому давайте эту тему продолжим обсуждать, но сейчас вы ответ услышали от заместителя министра финансов, который отвечает за те вопросы, о которых он только что сказал", - добавил председатель Госдумы.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить резкий рост цен на арматуру, которая используется при строительстве жилья.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию, в том числе арматуру, сроком на полгода, считая, что именно рост цен на эту продукцию ведет к удорожанию строящегося жилья в России. ФАС также начала расследование на рынке металлопродукции, подозревая производителей арматуры в необоснованном росте цен.