Госдума пригласила главу МЭР 10 февраля выступить по вопросу роста цен на продукты

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума приняла постановление о приглашении министра экономического развития РФ Максима Решетникова на заседание нижней палаты парламента 10 февраля с информацией о причинах резкого роста цен на продукты.

Ранее Госдума планировала заслушать Решетникова 20 января, однако по просьбе правительства дата была скорректирована.

Инициатором проекта нового постановления стал комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Согласно постановлению, депутаты намерены заслушать Решетникова по вопросу поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, а также о причинах резкого роста цен на продовольственные товары и мерах, направленных на выполнение требований закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

Согласно закону, принятому Госдумой 23 декабря, правительство наделяется полномочиями по госрегулированию цен на социально значимые товары.